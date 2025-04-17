Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 46%

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку сразу на 3,5% - до 46%. Участники рынка при этом ожидали, что ставка останется на уровне 42,5%, для них ужесточение денежно-кредитной политики стало неожиданностью. До этого ключевая ставка снижалась на протяжении трех заседаний совета директоров.

Регулятор сослался на рост инфляции на фоне торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. ЦБ Турции не исключил дальнейшего повышения ставки, если ситуация изменится в худшую сторону.

Многие аналитики считают, что в повышении ставки есть и политическая составляющая: в марте 2025 года был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, оппозиционно настроенный к действующему режиму. За этим последовали массовые акции протеста.