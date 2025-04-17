17 Апреля 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Реализации аграрных инвестпроектов в Костромской области активно помогают региональные власти

С 2022 года семеноводческое хозяйство в поселке Апраксино Костромской области реализует масштабный инвестиционный проект, реализация которого позволит модернизировать материально-техническую базу и  увеличить площади под картофель на 50 га. Общий объем инвестиций составляет около 98 млн рублей.

Значительный вклад в развитие предприятия вносит региональная поддержка. Хозяйству предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение и создание запаса семян. В 2024 году «Костромскому картофелю» из областного бюджета было выделено более 3 млн рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

Как сообщил побывавшему на предприятии губернатору Сергею Ситникову гендиректор Александр Пилипчук, сохранять картофель в хорошем состоянии позволяет технологичный склад, где поддерживается постоянная температура и необходимая влажность. Сейчас регион выделяет аграриям субсидии на строительство и реконструкцию овощехранилищ.

(2025)|Фото: adm44.ru

За последние пять лет благодаря совместным усилиям региональных властей и предприятия здесь выросли посевные площади со 150 до 219 га. Валовое производство картофеля увеличилось с 2,6 до 7,7 тысяч тонн. Выросла урожайность с 264 до 353 центнеров с гектара. Это на 92 ц/га выше средней урожайности по региону.

«Мы практически полностью ушли от производства товарного картофеля. 98% - семенной. Большинство реализуем через контракты. В развитии нам помогают меры поддержки. В тяжелых условиях наложения санкций, погодных условиях мы можем работать и наращивать объемы. Видим, что наш губернатор Сергей Константинович Ситников заинтересован в развитии сельского хозяйства, картофелеводства», - отметил гендиректор Александр Пилипчук.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сегодня продукция «Костромского картофеля» поставляется в 27 регионов России, Казахстан и Узбекистан. Самые востребованные высокоурожайные сорта: Гала, Садон и Ривьера.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Наш картофель знают уже по всей стране. Сегодня доля рынка костромского картофеля в России составляет порядка 13% сертифицированных семян. Наращиваем собственную селекцию», - пояснил исполнительный директор Александр Фирсов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников провел совещание на предприятии, в ходе которого обсуждали перспективы развития хозяйства. В частности, по дополнительным посевным площадям. Неиспользуемые земли в Костромском районе есть, но они находятся в федеральной собственности. Глава региона поручил администрации муниципалитета и профильному департаменту оказать необходимую помощь хозяйству в их оформлении. Решение этого вопроса губернатор поставил на личный контроль.

«Мы находимся на предприятии, которое должно развиваться. Возможности все есть. Есть рынок, есть силы, есть кадры. Главный вопрос - земля. Длительное время мои подчиненные пытаются обеспечить предприятие землей. Рядом есть федеральные земли, которые, к сожалению, нам пока не передают на уровень Костромского района для того, чтобы их можно было задействовать. Особо обидно, когда они начинают зарастать», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

В целом в Костромской области наблюдается положительная динамика как по росту посадочных площадей картофеля, так и по валовому сбору. Поддержка картофелеводов позволила увеличить производственные показатели в 1,4 раза за последние пять лет. Сегодня область полностью обеспечивает себя семенным картофелем.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Хорошо развивается отрасль. За последние десять лет практически на 40% выросла урожайность. И посевные площади растут. Благодаря тому, что за последние пять лет идет очень серьезная замена техники в сельском хозяйстве, в два раза увеличилась производительность труда. Главное, не снижать площадь посевного картофеля и не ошибаться. В 2023 году по стране произошло очень серьезное перепроизводство товарного картофеля, многие регионы начали сокращать посевные площади. Мы не сокращали. Поэтому картофеля у нас к концу сезона было достаточно. Сегодня помощь картофелеводам оказывается. Эту работу и дальше будем продолжать. Будем помогать в обязательном порядке», - подчеркнул глава региона.

Теги: костромской картофель, сергей ситников, посевные площади, инвестиционный проект, аграрии, господдержка


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