17 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Аукцион для благоустройства парка ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановлен. В дело вмешалась ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вмешалась в аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по благоустройству парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Аукцион завершился победой "Уралагротехсервис" из Уфы, предложившей выполнить работы на 18 млн дешевле, однако заказчик - "Городское благоустройство" не захотел заключать с компанией контракт.

Напомним, что согласно техзаданию, на территории парка необходимо обустроить 9,7 тыс. квадратных метров асфальтовых дорожек, 6,9 тыс. – резинового и 4 тыс. песчаного покрытия. Помимо этого, подрядчик обязан сделать четыре входные группы, пять детских зон для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет, площадку с уличными тренажерами, зону для воркаута, площадки для игры в теннис и баскетбол, пространство для выгула собак и многое другое.

Согласно информации на сайте Госзакупок, именно "Уралагротехсервис" обратился в свердловское отделение ФАС с жалобой на заказчика. Последний посчитал, что срок действия независимой гарантии от компании не соответствует требованиям. Более того, он попытался внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Сейчас ФАС проводит внеплановую проверку.

Теги: Екатеринбург, парк ВЛКСМ, ФАС, аукцион, благоустройство, подрядчик


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