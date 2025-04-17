Ведется диалог по поводу нового телефонного разговора Путина и Трампа - Кремль

Кремль и Белый дом ведут диалог по поводу нового телефонного разговора президентов США и России, но "договоренностей пока нет", сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

Два дня назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ближайшее время телефонного разговора между главами государств не ожидается. При этом он отметил, что "по украинскому урегулированию [между Россией и США] идет достаточно напряженная работа, есть положительные результаты, но сиюминутных ждать не стоит": "Конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно. Тем не менее, конечно, хочется надеяться на лучшее, что эта работа все-таки возымеет положительные результаты".

Также неизвестно, когда может состояться очная встреча Путина и Трампа.