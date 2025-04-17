Евгений Солнцев на общепромышленной конференции: Генеральная цель — поднимать качество жизни в Оренбуржье

Накануне в Гае прошло XXV отчетно-выборное общее собрание членов регионального Союза промышленников и предпринимателей Оренбургской области. Рассмотрели ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти, предложения по участию предпринимательского сообщества в достижении устойчивого развития экономики региона.

"Последние годы мы живем, преодолевая вызовы в экономике, внутренней и внешнеполитической сферах, от которых зависит общее самочувствие граждан. Сохранять стабильность в этих условиях очень сложно, но в Оренбуржье выработаны необходимые инструменты для грамотного и консолидированного ответа на вызовы. Созданный в регионе крепкий фундамент не позволил прошлогоднему паводку и продолжающемуся санкционному давлению ликвидировать рабочие места и снизить доходы оренбуржцев. Это серьезное достижение правительства региона и всех вас. Мы оказывали и продолжим оказывать поддержку предприятиям, будем способствовать внедрению новых технологий, привлекать федеральные ресурсы, готовить кадры. Генеральная цель — поднимать качество жизни в Оренбуржье", — сказал, обращаясь к участникам собрания, Евгений Солнцев.

ВРИО губернатора Оренбуржья отметил, что особая экономическая зона «Оренбуржье» входит в число самых динамично развивающихся в стране. За три года 21 предприятие приняло решение разместить на территории ОЭЗ свои производства.

Глава региона отдельно остановился на вопросах создания новой отрасли промышленности — беспилотные авиационные системы. В прошлом году Оренбургская область победила в отборе на оснащение научно-производственного центра БАС. Разработанная концепция высоко оценена в Минпромторге России, и с этого года начинается реализация федерального проекта, который является частью нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Действуют Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Оренбургской области и Центр практической подготовки операторов БАС, который решает задачи подготовки кадров. Сейчас в Центре обучаются более 1200 студентов.

Об итогах работы ОСПП за минувший год и ключевых направлениях участия оренбургского бизнеса в реализации целей национального развития рассказал председатель Правления союза, глава регионального парламента Сергей Грачев.

Общее собрание определило основные направления деятельности ОСПП по улучшению состояния делового климата, приняло рекомендации для руководителей предприятий. В их числе мероприятия по повышению производительности труда, профессиональной квалификации и социальной защищённости кадров, роботизация и автоматизация производственных процессов, укрепление хозяйственных связей внутри региона и другое.