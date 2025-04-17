В Тюмени осудили самокатчика, по вине которого погибла пенсионерка

Водитель самоката отправится на два года в места лишения свободы за смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

26-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником дорожного движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 23 сентября 2022 года подсудимый перевозил на самокате пассажира, при этом он ехал на красный свет светофора, пересекая проезжую часть перекрестка Менделеева и Опрокиднева. На высокой скорости самокат опрокинулся прямо на пешеходов. Одна из прохожих - пожилая женщина получила при падении черепно-мозговую травму, от которой умерла в больнице.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и удовлетворил гражданский иск сына погибшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, расходов на погребение в сумме 165 тыс. рублей.