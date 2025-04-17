Сеть строительных супермаркетов "Лемана Про" купила солнечную электростанцию

Сеть строительных супермаркетов "Лемана Про" (ранее – "Леруа Мерлен") приобрела солнечную электростанцию в Волгоградской области. Объект был построен в 2022 году. В компании указали на значительное (на 22%) сокращение операционных выбросов парниковых газов за три года использования "зеленой" энергии (с момента постройки "Лемана Про" использовала станцию на правах аренды).

Станция находится в городе Волжском. В период тестовой эксплуатации СЭС выработала 2,3 млн кВт/ч — на 7,5% больше планового показателя. Сейчас станция покрывает в среднем 30% годового потребления электроэнергии гипермаркета "Лемана ПРО" в городе, передает Forbes.

Отмечается, что в солнечный период года станция полностью закрывает потребности магазина в электроэнергии.

СЭС в Волжском мощностью 600 кВт является самой мощной солнечной электростанцией в ритейле. Для строительства станции было использовано 1500 фотоэлектрических модулей мощностью 400 Вт каждый. Суммарная площадь активной поверхности панелей составляет 2586 кв. м, а общая площадь станции — 8600 кв. м.