Главе СКР Бастрыкину доложат о расследовании по факту избиения подростка в ТЦ "Гринвич"

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования и обстоятельствах избиения подростка на парковке ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Напомним, видео с избиением девушки компанией подростков распространилось по сети 16 апреля. По неподтвержденным источникам, причиной стал денежный долг. В полиции сразу стали искать участников конфликта, а в СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело о хулиганстве - ст. 213 УК РФ.