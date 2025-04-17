17 Апреля 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

«Российская креативная неделя – Урал» в Челябинске станет этапом в формировании новой отрасли экономики страны

«Российская креативная неделя – Урал» снова пройдет в Челябинске. 13-14 мая здесь соберутся представители федеральных, региональных органов власти, институтов развития, вузов и креативных предпринимателей. Ожидается более тысячи участников.

Накануне прошла пресс-конференция на площадке ТАСС, где рассказали о предстоящем событии заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров и президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Александр Журавский напомнил, что задача развития креативных индустрий определена  Указом Президента об увеличении доли этого сектора в экономике страны. При этом, в документе акцентируется необходимость при реализации задачи ориентироваться на духовно-нравственные ценности России.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«В Челябинской области создан институт развития, созданы экономические условия для развития креативных индустрий. Уральский федеральный округ и Челябинская область, в частности, активно развиваются в креативной экономике и начинают управлять окружной повесткой. А лучшие практики имеют полное право выхода на федеральный уровень», - отметил Александр Журавский.

Алексей Текслер сказал, что Челябинск готов принять масштабное мероприятие во второй раз.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Мы рады принимать в Челябинской области окружной форум Российской креативной недели. Это точка притяжения креативных предпринимателей всего большого Урала и не только. Гости в прошлом году были со всей страны. Уверен, в этот раз будет так же», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что за год в этом секторе экономики  произошли позитивные сдвиги. Так, комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которой руководит Алексей Текслер, принимала активное участие в разработке федерального закона о креативных индустриях.

В Челябинской области принят закон о регулировании отношений в сфере креативных индустрий. Создано профильное подразделение, внедряются региональные стандарты его развития. Креативная площадка «Свобода 2» получила статус федерального креативного кластера, в магнитогорском курорте «Притяжение» открыт арт-квартал и креативное пространство. На базе ЮУрГУ открыт кампус «Школы 21» от Сбера, одной из задач которой является как раз работа по креативным направлениям IT-отрасли. В рамках федерального проекта «Придумано в России» в Челябинске скоро откроется школа креативных индустрий по пяти творческим направлениям. Прорабатывается вопрос о создания кинокомиссии в регионе. Действуют адресные меры поддержки креативных предпринимателей.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова высказала мнение, что сегодня креативными индустриями заниматься не только интересно, но и выгодно.

«Рубль вложений всегда создает вокруг мультипликативный эффект. Очень важно, чтобы были площадки, где регионы – не только лидеры, но и те, которые только подступаются к задаче развития креативных индустрий, – в одной среде могли обсуждать вопросы, проблемы, обсуждать меры поддержки»», - сказала Татьяна Илюшникова.

Губернатор Южного Урала в ходе пресс-конференции пригласил всех посетить не только форум, но и другие уникальные мероприятия, которые проводит регион – Парижскую неделю моды и Парижский полумарафон.

Как известно, Парижская неделя моды пройдет 31 мая в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. В 2024 году под сводами южноуральской Эйфелевой башни свои коллекции показали 14 южноуральских и российских брендов. Мероприятие совмещено с Парижским полумарафоном, который собирает спортсменов всей страны.

«Уверен, на форуме, который состоится в Челябинске, одной из главных тем станут меры стимулирования бизнеса, потому что экономический потенциал креативных индустрий очень большой. И всё, что мы делаем в сфере креативных индустрий, должно быть направлено на патриотическое воспитание молодёжи, чувство гордости всех жителей нашей страны за Россию. Сегодня мы являемся активными участниками процесса формирования новой отрасли экономики, дискуссия предстоит и в практическом плане большая», - резюмировал Алексей Теклер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш поблагодарила губернатора за профессиональную подготовку прошедшего и предстоящего форума: «Хочу поблагодарить губернатора Челябинской области, потому что на форуме специфика профессионально-экономическая. Очень профессиональная команда, которая может разъяснить другим, что такое креативная экономика. В этом году у нас на форуме будут представители семи стран. Всего запланировано 36 сессий с фокусом на IT, дизайн, кино, анимацию, моду, музыку, саунд-дизайн, новые медиа. Мы также затронем тему инклюзивности креативных индустрий. Благодаря губернатору и его команде этот форум бесплатный».

Президент организации «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин отметил вклад челябинских специалистов в формирование институтов, которые тиражируются на всю страну: «Напомню, что за прообраз центров «Мой бизнес» был взят прототип – центр «Территория бизнеса», который первый появился в городе Челябинске. Он был одобрен Минэкономразвития и затем на его базе появилась концепция центров «Мой бизнес». Теперь их 450. Рекомендую также изучить опыт Челябинска в создании прототипа кластера по креативным индустриям. Завод оргстекла благодаря частно-государственному партнёрству был фактически преобразован в креативный кластер. Опыт Челябинска здесь также может быть как образец и прототип».

Генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов акцентировал возможности развития креативных индустрий с точки зрения формирования перспектив для жителей малых и средних городов страны: «Идея креативной экономики постепенно овладевает нашими гражданами. Надеюсь, креативные решения помогут сделать так, что малые и средние города станут центром притяжения молодых, перспективных кадров».

Теги: алексей текслер, креативные индустрии, парижская неделя моды, указ президента, александр журавский


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