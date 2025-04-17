Скорость всех прокатных электросамокатов в России ограничили

В России с 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга снижается до 20 км/ч. Об этом сообщили в компаниях Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh.

Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по правилам дорожного движения. Отмечается, что новая мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах.

"IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 м/ч", - говорится в совместном сообщении операторов.

Ранее сообщалось, что в правительстве прошло совещание, на котором обсуждался вопрос запрета езды на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. В качестве альтернативы власти предлагают ввести приоритет движения для них по велодорожке, правому краю дороги, причем в последнем случае могут обязать носить шлемы. Также среди корректировок был пункт о пересмотре классификации электротранспорта. Так, предлагается относить электровелосипеды мощностью больше 250 Вт к мопедам, требующим получения прав.

В Москве с этого года изменены правила проката самокатов: теперь их смогут арендовать только пользователи, прошедшие верификацию в приложении аренды через Mos ID. При этом потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Если там уже есть подходящий аккаунт, достаточно пройти по ссылке в приложении сервиса аренды и авторизоваться через Mos ID.