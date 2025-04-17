В Узбекистане заблокировали Rutube

Пользователи из Узбекистана пожаловались на ограничение доступа к видеохостингу Rutube. При попытке загрузить сайт появляется плашка с сообщением о блокировке ресурса по постановлению Кабинета министров от сентября 2018 года. В этом постановлении говорится о возможности блокировки ресурсов из-за пропаганды войны, насилия и терроризма, распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду и т.д.