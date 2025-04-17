На выход: нейросети могут заменить половину чиновников – Минцифры

В Минцифры России считают, что искусственный интеллект сможет заменить половину чиновников или даже больше.

"Человека, надеемся, он [искусственный интеллект] не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше", - сказал министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на First Russian Data Forum.

Министр при этом не сообщил, будут ли в реальности чиновники увольняться, если их функционал можно заменить нейросетями.

Ранее замглавы Минздрава России Владимир Зеленский сообщил, что в сфере здравоохранения в нашей стране создана система сервисов искусственного интеллекта, позволяющая сократить время диагностики до 40%. "Внедрение систем с ИИ уже сегодня позволяет анализировать более 600 тысяч медицинских исследований в месяц, сократив время диагностики на 30-40% и повысив показатели выявления патологии на 15-20%", - сказал Зеленский.