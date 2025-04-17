18 жителей Тюменской области удалось вернуть в 2024 году из украинского плена

18 жителей Тюменской области удалось вернуть в 2024 году из украинского плена. Об этом уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских сообщил, выступая с отчетом на заседании Тюменской областной думы.

Всего в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской области в прошлом году поступило более 2,6 тысячи обращений. Это на 18,3% больше, чем в 2023 году.

"Значительное количество обращений граждан в 2024 году поступило по вопросам обеспечения прав участников специальной военной операции и членов их семей. Сотрудники службы оказывают максимальное содействие заявителям, уточняют и проверяют полученные сведения, организуют оперативный обмен информации с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны РФ, проводится регулярный обмен сведениями с военным комиссариатом Тюменской области",- отметил Олег Датских.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области, на горячую линию уполномоченного поступило 226 звонков от граждан, все они получили необходимую юридическую консультацию. Позвонить на горячую линию омбудсмена Тюменской области можно по телефону: 8-800-234-13-66.