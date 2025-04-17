Работодатели смогут проверить, не наврал ли соискатель в резюме - Минцифры

Работодатели уже в этом году смогут проверять сведения о соискателях, которые те указывают в своих резюме, об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

"Мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме. Подтвердить свой опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно. Соискатель в таком случае должен принять запрос работодателя и разрешить ему получить подтверждающие сведения", - сказал министр на форуме Data Fusion.