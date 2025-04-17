В Тюмени по иску прокурора владелица хаски выплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от укусов собаки ребенку

В Тюмени по иску прокурора владелица хаски выплатит 40 тыс. рублей пострадавшему от укусов собаки ребенку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что вечером, в сентябре 2024 года, на 14-летнюю девочку, которая выгуливала йоркширского терьера недалеко от гимназии № 1, напала собака породы хаски. Крупная собака была без поводка и намордника, в момент нападения ее хозяйка делала зарядку и не контролировала питомца.

Собака укусила девочку за правое бедро, ребенку пришлось пройти лечение в больнице.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда.



Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка 40 тыс. рублей.

