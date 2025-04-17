В центре Екатеринбурга снова пройдет "Фестиваль барбекю"

Екатеринбург снова встретит самый крупный гастрономический фестиваль Урала – "Фестиваль барбекю". В этом году он пройдет в выходные 24 и 25 мая в Историческом сквере. Организаторы подготовят сразу несколько площадок для полного погружения в мясную утопию.

Блюда будут готовить ведущие шеф-повара, студенты кулинарных учебных заведений, а также ярые поклонники мяса на гриле. Им предстоит принять участие в чемпионате по приготовлению барбекю: суббота – для шеф-поваров и воскресенье – для любителей.

Помимо этого, для гостей фестиваля будет подготовлено несколько площадок:

Барбекю-парк для лучших ресторанов, где будут представлены всевозможные способы приготовления еды на гриле;

Сырная улица для фермеров и сыроваров;

Тематические площадки от партнеров фестиваля с множеством всего интересного;

Площадка для проведения мастер-классов, которые для гостей фестиваля проведут ведущие шеф-повара Екатеринбурга и России.

Детали фестиваля организаторы пока не раскрывают и все еще набирают участников.

Напомним, в прошлом году "Фестиваль барбекю" проходил 1 и 2 июня. Для его проведения перекрыли участок центра, запретили продажу алкоголя в границах улиц 8 Марта – Малышева – Горького – проспекта Ленина, а также внесли послабления в положение об особом противопожарном режиме.