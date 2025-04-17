СМИ сообщили о роли неизвестного итальянца в возврате бизнеса Ariston в РФ

Отмена передачи российских активов Ariston во временное управление структуре "Газпрома" стала результатом "лоббирования" со стороны высокопоставленных итальянских чиновников, сообщает Financial Times.

По информации источников, переговоры по этому поводу вели три стороны: МИД Италии, посольство в Москве, а также некое частное лицо из Италии, чья должность и имя не уточняются.

Напомним, в марте компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок. В апреле 2024 года активы компании были переданы "Газпром Бытовые Системы", но этот указ был отменен президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил представитель итальянского правительства, "Ariston проявил терпение". Компания показала, что она заинтересована продолжать работу на российском рынке, не нарушая при этом западных санкций и местных законов.

Ранее Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поручил правительству разработать процедуру возвращения бизнеса западных стран в Россию, а также следить за сделками по возвращению западных компаний, которые уходили из РФ, "хлопая дверью".