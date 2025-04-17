Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России

Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России, заявил Александр Лукашенко.

"Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим", - сказал Лукашенко на встрече с Глазьевым.

Ранее стало известно, что действующего госсекретаря Дмитрия Мезенцева Владимир Путин назначил своим полпредом в Конституционном суде РФ (а прежний полпред Александр Коновалов, соответственно, был вчера назначен судьей Конституционного суда).

Глазьев был советником президента России в 2012–2019 годах, а в начале 1990-х — министром внешних экономических связей.