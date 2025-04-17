В Тюменской области супругов участников СВО освободят от транспортного налога

Еще одна мера поддержки семьям участников специальной военной операции вводится в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. Супругов военнослужащих освободят от транспортного налога.

"Теперь от уплаты транспортного налога освобождаются супруги земляков, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. С таким предложением выступила фракция ЛДПР. Правительство региона ее полностью поддерживает. Более того, мы выступили за то, чтобы распространить нововведение уже на налоговый период 2024 года. Депутаты Тюменской областной думы проголосовали за эти изменения", - прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Льгота действовала в регионе с 2022 года. Но поскольку мера поддержки носит заявительный характер, то не все военнослужащие могли подать соответствующую заявку. Теперь это вправе будут сделать жены военнослужащих. Льгота рассчитана на одно транспортное средство в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Губернатор Александр Моор поблагодарил депутатов всех политических партий за поддержку участников СВО и их близких.

В настоящее время в Тюменской области действуют 37 мер поддержки участников СВО и их семей.