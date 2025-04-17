17 Апреля 2025
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Фото: депутат Андрей Альшевских / t.me/alshevskix

"У вас "Екатеринбург" проржавел". В Госдуме напомнили о 6-летнем обещании мэрии отремонтировать въездную стелу

Депутат Госдумы Андрей Альшевских напомнил мэрии Екатеринбурга об обещании шестилетней давности - заняться ремонтом въездной стелы на Новомосковском тракте. Конструкция вся поржавела и покрылась дырами, что не сильно заметно, когда проезжаешь мимо на большой скорости, но выглядит в разы хуже, если подойти ближе.

Въездная стела на Новомосковском тракте, Екатеринбург(2025)|Фото: депутат Андрей Альшевских / t.me/alshevskix

Он напомнил, что еще в 2019 году прежний мэр Александр Высокинский обещал разобраться в ситуации, однако видимого результата до сих пор не наблюдается.

"Господа чиновники, а у вас "Екатеринбург" проржавел. Прежний глава города рапортовал, что объявил в розыск собственника конструкции. Муниципалитет планировал взять объект на свой баланс, если владелец не найдется. Шесть лет прошло с обещания", - написал Альшевских.

Въездная стела на Новомосковском тракте, Екатеринбург(2025)|Фото: депутат Андрей Альшевских / t.me/alshevskix

Въездная стела на Новомосковском тракте, Екатеринбург(2025)|Фото: депутат Андрей Альшевских / t.me/alshevskix

Депутат также добавил, что сделает официальный запрос в горадминистрацию, чтобы узнать на каком этапе находятся власти в решении этой проблемы и когда стоит ожидать ремонт.

Теги: Екатеринбург, Альшевских, мэрия, стела, ремонт


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