На снос временных трибун на "Екатеринбург-Арене" нужен 1 миллиард рублей

Демонтаж временных трибун, установленных на "Екатеринбург-Арене" в 2018 году для Чемпионата мира по футболу, обойдется в 1 млрд рублей. Однако этих денег в бюджете нет. Об этом заявил на комиссии гордумы по бюджету замминистра спорта Свердловской области Сергей Набоких.

"Миллиард — наши затраты на мероприятие. Поэтому нам, конечно, скучно в одиночку решать такие вопросы. Но, тем не менее, мы сегодня прорабатываем этот вопрос с федеральными министерствами для того, чтобы он был решен", — объяснил Набоких.

Он подчеркнул, что проект уже готов и прошел госэкспертизу в Москве.

Среди прочего, Сергей Набоких рассказал о нерентабельности "Екатеринбург-Арены". По его словам, в течение пяти лет после проведения Чемпионата мира по футболу областное правительство помогало содержать стадион, но сейчас средства на это закончились, и с 1 января 2024 года поддержка прекратилась.

"Мы справляемся своими средствами. На рентабельность стадион не вышел, и, на самом деле, вряд ли он выйдет на рентабельность в ближайшее время. Из всех стадионов, которые сегодня эксплуатируются, ни один стадион не вышел на рентабельность", — сказал замминистра спорта области.

При этом на стадионе регулярно проводятся различные мероприятия, и не только матчи ФК "Урал". "Много мероприятий проводим городских, спортивных, социальных, патриотических", — отметил Набоких.

Он добавил, что на сегодняшний день "Екатеринбург-Арена" — одна из немногих точек в городе, которая обладает необходимой для проведения массовых мероприятий безопасностью.