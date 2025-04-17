17 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Преображенском парке Екатеринбурга прошёл первый субботник: началась подготовка площадки для скейт-парка

В Академическом районе Екатеринбурга прошёл первый весенний субботник на территории Преображенского парка. Мероприятие состоялось при участии главы Екатеринбурга Алексея Орлова, который поприветствовал участников и выразил поддержку инициативе.

В ходе мероприятия была расчищена территория площадью 1409 квадратных метров и сформирована песчаная подушка, которая станет основанием для строительства современной скейт-площадки. Уже этим летом здесь появится полноценное пространство для активного, безопасного и свободного досуга молодежи.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Мы всегда поддерживаем инициативы, которые делают Академический не просто современным районом, но и пространством, открытым и комфортным для жителей и горожан любого возраста. Сегодняшний субботник — это не только подготовка территории под будущий скейт-парк. Это яркий пример того, как городская среда развивается вместе с жителями, с участием спортсменов и при поддержке администрации Екатеринбурга. Мы верим, что площадка, которую мы начинаем обустраивать сегодня, станет местом, где молодёжь сможет безопасно и с удовольствием проводить время, развивать спортивные навыки", — отметил Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое".

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

В мероприятии приняли участие представители администрации района, сотрудники АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), УК "Академический", а также активные жители Академического. Субботник посетил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, которому презентовали площадку, где уже в этом сезоне появится скейт-парк. Площадь этой территории составит 1409 м2.

Теги: Преображенский парк, субботник, скейт-парк, Сергей Ланцов, Алексей Орлов, Академический


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