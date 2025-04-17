В России 3,6 миллиона бездомных кошек и собак

3,6 миллиона животных в России не имеют хозяев. Менее 25% от этого числа живут в приютах. 3,6 млн – это около 4% от общей популяции кошек и собак в стране, это данные исследования Центра изучения питания и благополучия животных, фонда помощи бездомным животным "Ника" и маркетинговой компании Ipsos.

Большая часть бездомных животных – 2,9 млн – это кошки. Еще 700 тыс. – собаки.

Исследование также показало, что в стране ничтожно мало приютов для животных – 530.

Самая сложная ситуация с бездомными животными сложилась на юге страны – в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. На Кавказе на 100 человек приходятся почти семь бездомных животных. Там же зафиксирован самый низкий уровень стерилизации, передают "Ведомости".

В ходе исследования у россиян спросили, замечают ли они на улице бездомных животных. 90% замечают, но более половины не предпринимают никаких действий. О готовности взять животное с улицы (на передержку или навсегда) заявил каждый пятый респондент.

Эксперты отмечают, что 50-95% бездомных животных когда-то имели хозяев, но потом их выбросили. От питомца отказывался в среднем каждый четвертый – 31% владельцев кошек и 25% хозяев собак.

Среди причин отказа респонденты называли переезд (24%), аллергию на животное (18%), проблемы с его поведением (15%), нехватку времени на заботу (14%) и болезнь питомца (8%). После отказа большая часть отдала животное "в хорошие руки" (около 65%). Но были и те, кто оставил его на улице (9% в случае кошек и 3% по собакам). Животных отдали в приют 4% владельцев кошек и 6% хозяев собак.