В Екатеринбурге автомобиль сбил девочек на электросамокате, ехавших на красный

В Екатеринбурге произошло очередное ДТП с участием подростков на электросамокате. Пострадавшие в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось вечером 16 апреля на улице Амундсена. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia сбил двух подростков, грубо нарушивших правила дорожного движения. Девочки на электросамокате проигнорировали красный свет светофора и поехали на запрещающий сигнал, не спешившись.

Столкновение привело к серьезной травме у одной из них и ушибам у второй. Их доставили в больницу. Как уже выяснили в ГАИ, сервис проката принял заказ по недостоверным данным, указанным одной из девочек.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили административное производство и изъяли попавший в ДТП прокатный электросамокат. Он направлен на техническую экспертизу, которая поможет выявить возможные неисправности техники и обстоятельства, приведшие к ДТП.

Напомним, на днях Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда электросамоката на ребенка в столице Урала. А глава екатеринбургской ГАИ Роман Ярыш вызвал на разговор владельцев сервисов по прокату самокатов.

Между тем, только с начала этого сезона кикшеринговые компании уже заблокировали доступ к электросамокатам у более 4 тысяч жителей города.