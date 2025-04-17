Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении двух собак на жителя Перми

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении двух собак на жителя Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, 15 апреля в Перми две собаки бойцовской породы напали на местного жителя. Агрессивные животные, ранее оставленные владельцем на привязи в общественном месте без намордников, набросились на мужчину, искусав его. Пострадавший получил множественные травмы. Ему потребовалась госпитализация и оперативное вмешательство.

В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.