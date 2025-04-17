СМИ: ЕС отказался от идеи запрета на импорт российского СПГ

Евросоюз отказался от идеи запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сложностей с альтернативными источниками поставок, сообщает Reuters.

Как заявили источники агентства, вместо этого Еврокомиссия планирует разработать новую дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоносителей к 2027 году.

Кроме того, агентство сообщило, что Европа хочет воспользоваться желанием США расширить экспорт газа в ЕС для переговоров по снижению американских пошлин, пишет РИА Новости.

Financial Times писало, что, несмотря на давление со стороны Брюсселя, европейские страны не хотят принуждать компании разрывать контракты на поставку российского СПГ из-за опасений, что это приведет к росту цен.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что США поставят ряд условий перед странами, желающими избежать повышенных таможенных пошлин и заключить сделку с Вашингтоном. Среди требований - увеличение закупок американского газа, снижение пошлин на товары из США, а также снижение налогов для американских технологических гигантов. В частности, от Европы Трамп требует, чтобы она закупала американские энергоносители на $ 350 млрд в год, и тогда ее товары смогут избежать новых пошлин в США.