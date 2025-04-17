Житель Полевского устроил стрельбу по окнам жилого дома

В Полевском местный житель решил пострелять по окнам жилого дома. Мужчину задержали и доставили в территориальный ОВД, где тот сейчас трезвеет, рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"Это местный житель, гражданин Кочиев, 1994 года рождения, ранее судимый по статьям 116 и 158 УК РФ. В его руках на фото не огнестрельное оружие, к счастью, а пневматический пистолет, который сыщики изъяли и приобщили к материалам проверки", - добавил полковник.

Сообщение об инциденте опубликовал Telegram-канал "Злой Екатеринбург", сопроводив фотографией человека с пистолетом. Согласно имеющейся информации, сначала он стрелял по жилому дому, а после направился в алкомаркет. После этого его задержали сотрудники ППС.

Напомним, похожий случай ранее произошел в Екатеринбурге. Вечером 18 марта стало известно о стрельбе возле храма "Большой Златоуст" в центре уральской столицы. В тот же вечер Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Предполагаемый стрелок был задержан – им оказался 30-летний уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман. Никакого сопротивления при задержании он не оказал.

Ранее сообщалось, что задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Его адвокат утверждает, что инцидент со стрельбой у храма произошел еще два года назад. А у СК есть данные, что мужчина уже устраивал стрельбу в нынешнем году.