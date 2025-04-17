Больше трети российских бизнесов открываются с вложениями до 500 тысяч рублей

Почти 40% российских бизнесов на старте получают вложения менее 500 тыс. руб. От 500 тыс. руб. до 1 млн руб. инвестируют в каждый четвертый бизнес, 2-4 млн руб. вкладывают только в 20% открывающихся бизнесов. Наконец, только 18% начинающих предпринимателей вкладывают в свое дело более 5 млн руб., таковы данные исследования "МТС Бизнес Хаб", на которые ссылается Forbes.

Исследование проводилось среди владельцев и руководителей микро-, малого и среднего бизнеса по всей стране.

Аналитики также выявили главные проблемы, с которыми столкнулись стартаперы: высокая конкуренция со стороны раскрученных и крупных брендов (50%), высокая конкуренция на маркетплейсах и снижение продаж после повышения цен (по 48%), изменяющееся законодательство (30%). Владельцы микробизнеса также часто сталкиваются с выгоранием (40%).

Чтобы решить свои проблемы бизнесмены устраивают аудит или пересматривают стратегию, обращаются к профессиональным консультантам и посещают бизнес-мероприятия. Также пересматривается штат сотрудников, привлекаются инвесторы или партнеры. Кто-то также внедрят технологии.