Свердловчанам рассылают фейковые СМС о биологической диверсии Украины

Роспотребнадзор выявил очередной фейк, который рассылают жителям Среднего Урала.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, на личный телефон жителя Свердловской области пришло фейковое СМС со следующим текстом: "На Россию со стороны Украины надвигается биологическая диверсия, заражение всех источников воды холерной палочкой – информация от главного эпидемиолога России".

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эти сведения являются полностью недостоверными.

"На территории РФ эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции", - заявили в ведомстве.

Напомним, недавно Роспотребнадзор предупреждал о фейковом письме, которое рассылается от имени главы ведомства Анны Поповой и касается завода в Свердловской области.