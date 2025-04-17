БПЛА вторую ночь подряд атакуют Шую в Ивановской области

ВСУ ночью вновь пытались атаковать город Шуя в Ивановской области, пишет SHOT.

По словам местных жителей, были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов. Предварительно, над городом сбито несколько воздушных целей.

До этого местные власти предупреждали об опасности атаки БПЛА. Также администрация города объявила об отмене занятий в школах, пишет телеграм-канал.

16 апреля киевский режим атаковал Шую дронами. Два человека пострадали, были повреждены несколько частных домов. Shot сообщал, что все беспилотники были оснащены взрывчатым веществом массой около 60 кг. Целью атаки мог быть завод "Литмаш".