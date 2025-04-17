В Раде назвали обманом контракт с ВСУ для молодежи до 25 лет

Реклама о двух млн гривен (более 4 млн рублей) за контракт с ВСУ при отправке на фронт молодежи до 25 лет - это прямой обман. Об этом заявил депутат Рады Юрий Камельчук.

На украинском телевидении вышел агитационный ролик, рекламирующий контракт с ВСУ для молодых мужчин до 25 лет как очень выгодный, после которого можно обогатиться. А сам контракт назван "молодежным контрактом". Но деньги не выдаются сразу, а поступают частями, подчеркивает Камельчук. Четверть суммы вообще положена только после окончания контракта. И так задумано специально, потому что из-за огромных потерь многим платить не придется.

"Мне бы хотелось увидеть, где же здесь пример, на который молодые люди должны ориентироваться", - резонно сказал депутат Рады.

Ранее на Украине раскритиковали эти контракты и среди боевиков. Они возмущены тем, что для самых молодых условия намного лучше, чем у тех, которые служат давно. Тем самым правящий режим способствует дискриминацию в своей армии и падению мотивации. В том числе Politico написала, что режим вызывает недовольство старой гвардии. Помимо обещания больших денег режим пытается завлечь на фронт обещанием демобилизации через год с право уехать за границу. Такой возможности лишены те, кто был мобилизован или давно пришел воевать сам.

Показательно, что на днях замглавы офиса Зеленского Павел Палиса признал, что за два месяца контракт подписали "до 500 человек". Сколько именно, он не уточнил. Но добавил, что интересующихся много, а вот подписывающих - мало. Большинство сомневаются, кого-то отговаривают родные, кто-то ожидает скорого окончания боевых действий.

Недавно оригинальную рекламу контракту с ВСУ сделал начальник второго отдела Дубенского районного военкомата Ровенской области Юрий Ковалюк. Он прямо заявил, что его сын воевать не будет, так как его шансы выжить невелики.