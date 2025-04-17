Над Россией сбит 71 беспилотник
Над различными регионами России сбит 71 беспилотник. Детали привели в Минобороны.
Большая часть – 49 штук – сбиты над Курской областью. Меньше всего – один – над Тульской областью.
О разрушениях не сообщается.
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Над различными регионами России сбит 71 беспилотник. Детали привели в Минобороны.
Большая часть – 49 штук – сбиты над Курской областью. Меньше всего – один – над Тульской областью.
О разрушениях не сообщается.
Теги: БПЛА, беспилотник, Минобороны России
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