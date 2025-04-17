На Урале прокуратура проверит спортшколу, чей ученик погиб во время велотренировки

На Среднем Урале подросток погиб во время велотренировки. Возбуждено уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 30 марта: 14-летний ученик спортивной школы ехал в составе организованной группы велосипедистов из шести человек по автодороге. Во время движения подростка сбил автомобиль "Лада Приора". В результате школьник погиб.

Прокуратура начала проверку. Будут установлены обстоятельства трагедии, а также дана правовая оценка деятельности спортшколы по обеспечению безопасности воспитанников во время обучения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности гибель человека". Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, подозреваемым по делу проходит тренер спортшколы.

Как считает следствие, исполняя свои тренерские обязанности, в тот день он не принял необходимых мер для обеспечения безопасности подростков-велогонщиков, которые тренировались на автодороге. В результате погиб один из велосипедистов.

В ведомстве отметили, что наказание за это преступление составляет до 6 лет лишения свободы.