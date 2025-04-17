"Напишут, что Наташка - самый лучший сотрудник". В Екатеринбурге уборщица предпочла покупку квартиры уплате алиментов

Уборщица из Екатеринбурга задолжала своему сыну алименты на сумму в 600 тыс. рублей. Женщина заявила приставам, что получает больше 75 тыс. рублей, однако предпочитает откладывать их, чтобы поменять квартиру. Об одном из самых наглых случае неуплаты алиментов рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Сын должницы сейчас находится в детском доме. Женщина долгое время уклонялась от уплаты алиментов, нигде официально не работала, меняла место жительства, а на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась. Тем временем долг вырос до 600 тыс. рублей, после чего екатеринбурженку объявили в исполнительный розыск.

Найти должницу удалось в квартире ее знакомого. Женщина рассказала, что хочет поменять квартиру, а потому сейчас откладывает из зарплаты. Из-за этого на алименты у нее денег нет.

"То, что она задолжала своему ребенку 600 тыс. рублей, ее не смущает. На предупреждение, что ей грозит административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов должница поясняет: "Мне в магазине, где я подрабатываю мытьем полов, характеристику напишут "Наташка - самый лучший сотрудник!". Однако образцовой мамой ее назвать сложно", - рассказали в ГУФССП.

В отношении гражданки составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, в ближайшее время ее ожидает административное наказание в виде ареста либо обязательных работ.