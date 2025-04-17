Российские военные взяли штурмом Горнальский монастырь в Курской области

Российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны".

Монастырь освободили бойцы 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты с командиром "Рязань". Морпехи продолжают наступление на населенный пункт Горналь в Суджанском районе.

По информации SHOT, около 200 ВСУшников были ликвидированы российскими военными во время штурма обители.

Ранее сообщалось, что ВСУ, засевшие в Горнальском Свято-Николаевском мужском монастыре в Курской области, отказались от переговоров по сдаче в плен. Как стало известно, что российские военные взяли под огневой контроль все дороги, которые ведут к монастырю.

Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь был ключевым опорным пунктом ВСУ у Горнали.