В Екатеринбурге пропала 15-летняя школьница с татуировкой в виде сердца

В Екатеринбурге разыскивают пропавшую школьницу. Ее ищут полицейские и волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 15-летняя Сабина К. Накануне, 16 апреля, школьница пропала в районе Химмаша. Приметы девочки: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы до плеч.

На момент исчезновения была одета: широкие джинсы серого цвета, кроссовки серого цвета, худи с капюшоном черного цвета, спереди рисунок "сердце в виде паутины". Особые приметы: на правой руке ниже предплечья есть татуировка "сердце", картавит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить на "горячую линию" отряда "Прорыв": 8 900 044 02 20. Анонимность гарантируется.

Розыском пропавшей занимается ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Передать полицейским информацию о школьнице можно по телефонам: 8 (343) 356-42-13 или 112, 102.