В МИД назвали причину визита силовиков в баню "Бодрость"

В Министерстве иностранных дел России сообщили, почему силовики наведались в московскую баню "Бодрость". Ранее там задержаны граждане Киргизии.

10 апреля российские правоохранительные органы провели плановую проверку общественных помещений (банный комплекс "Бодрость" и другие), расположенных в Тимирязевском районе Москвы. Эти мероприятия – часть текущей работы по поддержанию безопасности и общественного порядка в столице. По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в нашей стране незаконно. Прошедшая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны, сообщили ТАСС в МИД России.

В бане "Бодрость" в Москве были задержаны десятки мигрантов, преимущественно из Киргизии. После этого посла России в Киргизии Сергея Вакунова вызвали в МИД республики. Российской стороне была вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан. Киргизское внешнеполитическое ведомство просило "принять меры" в отношении правоохранителей Москвы, если силу применили незаконно, сообщили в МИД Киргизии.

В МВД заявили, что какие-либо противоправные действия в отношении мигрантов не совершались, обращений от них в отделение не поступало. По данным СМИ, силовики нагрянули в баню после жалоб местных жителей. По некоторым данным, заведением владеет бизнесмен из Киргизии, который давал доступ к услугам только соотечественникам, а русских посетителей туда якобы не пускали.