Средний срок ипотеки приблизился к рекордным 26 годам

В России увеличился средний срок ипотеки.

По данным Центробанка, только за февраль показатель увеличился на пять месяцев и приблизился к 26 годам, что является рекордом. При этом в сегменте ипотеки на строящееся жилье эта цифра в феврале достигла почти 27 лет. Тенденция связана с подорожанием жилья.

Так, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке оставался посильным, банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредита, указал регулятор.

Цены на недвижимость в некоторых регионах увеличились примерно по 20% за год, сообщила управляющий директор группы ипотечного кредитования банка "Санкт-Петербург" Екатерина Самышина. В настоящее время более половины выдаваемых кредитов займов клиенты банков будут планово закрывать уже на пенсии, сообщают "Известия".

Кроме того, по итогам 2025 года произойдет рост доли проблемных долгов по ипотеке.