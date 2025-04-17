17 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты Госдумы предложили пересмотреть критерии аттестации педагогов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила предложение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову пересмотреть критерии аттестации педагогов в сторону более объективной оценки их компетенций.

Депутат также предложила ввести механизм апелляции. Из документа следует, что с 2023 года внедрена новая система аттестации с использованием Единых федеральных оценочных материалов, которые оценивают профессиональные, предметные и коммуникативные компетенции. При этом, по словам Лантратова, педагоги сталкиваются с трудностями во время аттестации. Речь идет о невозможности оперативного повторного прохождения процедуры и об отсутствии механизма обжалования решений.

По мнению парламентария, в системе существуют избыточные требования, не связанные напрямую с преподаванием - например, проверка навыков в документообороте и административных задачах, что усложняет процесс и снижает объективность оценки.

Депутат предлагает оптимизировать критерии оценки, сократив влияние административных навыков, или вынести их в отдельный блок для управленческих должностей, а также ввести действенный механизм апелляции, позволяющий педагогам оперативно оспаривать решения аттестационных комиссий, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что к 2030 году в России доля учителей математики и физики старше 60 лет в школах дойдет до трети от общего числа педагогов по этим предметам.

Теги: Госдума, педагоги, образование


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