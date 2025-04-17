Путин провел встречу с освобожденным из плена "Хамаса" Александром Труфановым

Глава государства Владимир Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена палестинской группировки "Хамас" гражданином Израиля и России Александром Труфановым.

На встрече также присутствовала его мать Елена и невеста Сапир Коэн, которые ранее были вызволены из сектора Газа. Во встрече приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин страны Александр Борода.

По словам президента РФ, освобождение Труфанова – это результат того, что у Москвы стабильные многолетние отношения с палестинским народом и с самыми разными организациями в стране. Он указал, что Россия продолжит усилия по освобождению остальных заложников, сообщают "Ведомости".

Труфанова похитили вместе с бабушкой, мамой и невестой. Его отец был убит нападавшими.