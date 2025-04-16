Отец Леонида Волкова* попал в список экстремистов

Росфинмониторинг обновил перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и добавил туда профессора Михаила Волкова — отца оппозиционера и бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Леонида Волкова**. При этом напротив фамилии Волкова-старшего нет никаких пометок. Тех, кого преследуют по террористической статье, ведомство обычно помечает звездочкой.

Михаила Волкова задержали в Екатеринбурге 3 апреля. Как рассказал Накануне.RU источник в силовых структурах региона, причиной задержания Волкова-старшего стало финансирование запрещенной в России организации ФБК*.

Леонид Волков** – бывший соратник Алексея Навального*. В 2021 году он был внесен в базу розыска МВД России в связи с возбужденным против него уголовным делом. В 2022 году Волкова** внесли в реестр организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В 2023 году Леонид Волков** сообщил, что решил взять паузу "в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International". Сообщалось, что это произошло после скандала из-за его письма с просьбой снять санкции с миллиардера Михаила Фридмана и других руководителей "Альфа-групп".

* признан экстремистской организацией и иноагентом

** признан иностранным агентом