ФСБ сообщила о предотвращении теракта в развлекательном центре в Пятигорске

Сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске уроженца одной из стран Центральной Азии, который планировал устроить теракт в одном из торгово-развлекательных центров города, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По версии спецслужбы, мужчина состоял в запрещенной в России международной террористической организации и после соверешения теракта планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Во время подготовки к преступлению, задержанный разведал местность, приобрел оружие и компоненты, необходимые для изготовления зажигательных смесей. После нападения мужчина планировал покинуть Россию и участвовать в боях в Сирии. У него дома нашли бутылки с зажигательной смесью.

Против предполагаемого террориста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").