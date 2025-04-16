В Свердловской области прекратили выпуск электропоездов "Ласточка"

Завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области больше не будет выпускать электропоезда "Ласточка". Об этом 16 апреля рассказал руководитель центра управления проектами "Уральских локомотивов" Григорий Голубев.

Он рассказал, что предприятие полностью перешло на производство импортозамещенных версий состава под названием "Финист". По словам Голубева, это более эргономичные электропоезда, которые имеют сокращенный расход электроэнергии.

Кроме того, "Финист" отличается от "Ласточки" тяговой системой, которая дает возможность по-разному компоновать многовагонные составы. Раньше можно было выпускать только пятивагонные или 10-вагонные составы.

В "Финисте" также изменился интерьер. В частности, там появились усовершенствованные кресла, розетки, багажные полки. Также в новом поезде изменили систему видеоинформирования, компоновку кресел и туалетные модули.

В более новых моделях "клюв", который закрывает сцепку головного вагона, не позволяя попадать туда снегу, делают с автоматическим открыванием.

Поезд "Ласточка" производили с 2013 года, всего предприятием было выпущено более 1,2 тыс. вагонов.

16 апреля врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Он рассказал, что первые два поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, строительство которой запустил в прошлом году президент России Владимир Путин, смогут выйти на линию в 2027 году.