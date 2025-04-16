16 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов сообщил, что вологодские практики поддержки предпринимателей в ТОП лучших инициатив по оценке Минэкономразвития РФ

В рамках подведения итогов V Всероссийского форума «Мой бизнес» состоялась защита региональных проектов, которые реализуют задачи по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В топ лучших инициатив по оценке Минэкономразвития России вошли экосистема для бизнеса «Сделано на Вологодчине» и практика «Инжиниринговые услуги для Вологодской кондитерской фабрики». Опыт Вологодской области смогут использовать другие субъекты федерации для внедрения новых решений и повышения эффективности региональных льгот и преференций. Рад отметить, что Вологодчина становится трендсеттером в развитии сектора МСП. Для нас это предмет особой гордости», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Стоиn отметить, что проект «Сделано на Вологодчине» получает высокую оценку от организаторов форума уже второй год подряд. Проект представляет собой онлайн-витрину, на которой местные производители могут выставить на продажу свою продукцию – от ремесленных изделий до продовольствия. 

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Компаниям-участникам проекта предоставляется целый спектр преференций: дополнительное продвижение на региональных площадках, возможность бесплатно использовать товарный знак «Сделано на Вологодчине», участвовать в коллективных стендах в России и за рубежом и многое другое.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Проект «Инжиниринговые услуги для Вологодской кондитерской фабрики» был признан лучшим среди практик поддержки предпринимателей серебряного возраста. Эту фабрику возглавляет 76-летняя Раиса Иванова, которая работает в сфере более 40 лет. Благодаря господдержке предприятие смогло модернизировать производственные линии, нарастить мощности, разработать новые технологии и рецептуры, что привело к росту выручки на 25%. 

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Для информации. Услуги предпринимателям Вологодчины оказывает региональный Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о мерах поддержки можно по телефону Центра 8 (8172) 500-112 или на сайте export35.ru.

Теги: георгий филимонов, сделано на вологодчине, минэкономразвития


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