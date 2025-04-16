Оставлен в силе приговор блогеру Шпаку

Городской суд Москвы оставил в силе приговор блогеру Александру Шпаку. Речь идёт о наказании за фейки об армии.

"Приговор суда первой инстанции в отношении осужденного оставить без изменения", - сообщили ТАСС в суде.

В сентябре 2024 г. стало известно, что Шпак получил срок за распространение ложной информации об армии России. Шпак разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей видеозапись своего выступления. В ней ложная информация о действиях армии России в зоне специальной военной операции подавалась как достоверная. Согласно приговору суда, блогер наказан восемью годами колонии общего режима.