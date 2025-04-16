Уральский полпред и замминистра юстиции РФ обсудили контроль за иноагентами

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с заместителем министра юстиции России Али Алхановым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, обсуждались вопросы, касающиеся иностранных агентов.

Была отмечена важность обеспечения законности и повышения эффективности контроля за деятельностью имеющих статус иноагента. Также обсуждалось развитие и регулирование юридической помощи и правовых услуг.

Особое внимание было уделено оказанию юрпомощи участникам и ветеранам специальной военной операции. Полпред подчеркнул, что участники СВО должны оперативно получать качественные правовые услуги, которые им необходимы.

Напомним, также на этой неделе Артем Жога поручил обеспечить безопасность уральцев во время Пасхи и акции "Бессмертный полк".