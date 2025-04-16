Россия попросила у США разрешение на закупку самолетов Boeing - СМИ

Россия обратилась к США с просьбой разрешить ей купить самолеты Boeing с использованием своих государственных миллиардов долларов, замороженных за границей после начала СВО. Россия просит провести сделки после того, как будет достигнуто перемирие с Украиной, передает Bloomberg со ссылкой на источник в Москве.

Отмечается, что эта сделка не является условием для подписания перемирия, но она может стать частью смягчения санкций в отношении России в случае прекращения боевых действий.

От комментариев отказались в Госдепе, в Кремле и в самой корпорации Boeing.

Ранее сообщалось, что российская сторона просит снять санкции с "Аэрофлота" и возобновить прямые перелеты из России в США.

Boeing прекратил техническое обслуживание своих самолетов в России после начала СВО. В том числе была прекращена работа инжинирингового центра.

Эксперты отмечают, что это потенциально интересное предложение для Boeing, поскольку из-за торговой войны США с Китаем и рядом других стран поставки на экспорт у американского авиастроителя могут встать.