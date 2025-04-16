Федеральная трасса Тюмень - Омск в Абатском районе защищена от возможного паводка

Федеральная трасса Тюмень - Омск в Абатском районе защищена от возможного паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Уралуправтодор" патрулирует участок каждые три часа для оперативного реагирования. В 2025 году мероприятия по предупреждению затопления участка трассы Тюмень-Омск в Абатском районе начались заблаговременно:

Заготовлены пленка, мешки, веревки, а также 2000 тонн щебня и 500 тонн бутового камня. Использован грунт для укрепления дамбы. Для обеспечения безопасности движения в зоне проведения работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 30 километров в час в населенном пункте и до 50 километров в час вне его.

В Абатском районе готовы развернуть пункты временного размещения для эвакуированных граждан.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в настоящий момент обстановка с паводком гораздо спокойней, чем год назад. В прошлом году в Казанском районе уже был зафиксирован рекордный уровень подъема воды.

"Сегодня обстановка гораздо спокойнее. Вода прибывает, но медленно. За прошедшие сутки в Ильинке плюс три сантиметра, в Казанском – плюс один. До отметки "опасное явление" есть хороший запас. Внимательно следим за ситуацией по всей области. В том числе на контроле обстановка в Тобольском районе в деревне Ачиры, где талые воды подтопили несколько приусадебных участков и хозяйственных строений. В населенном пункте побывали глава района Леонид Митрюшкин, представители МЧС, прокуратуры, Роспотребнадзора, соцработники и врачи", - прокомментировал Александр Моор.