На Камчатке медведь пришел в столовую

На Камчатке недавно проснувшийся взрослый медведь попытался проникнуть в столовую, окна которой находились на уровне земли. Посетители заведения не испугались и продолжали обедать, многие снимали животное на телефоны.

По медведю видно, что он немного дезориентирован. Возможно, что животное, оказавшееся в поселке Малки (Елизовский район), только проснулось и пока приходит в себя.

Две недели назад первых проснувшихся после зимней спячки камчатских медведей заметили сотрудники Кроноцкого заповедника. Медведи спустились на берег океана, вероятно, в поисках еды. Один из замеченных медведей просто спал – хоть животные и проснулись, они пока не очень активны и достаточно слабы.