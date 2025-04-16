Игорь Бабушкин обсудил с главой Наримановского района планы развития муниципалитета

Наримановский район – один из самых крупных и густонаселенных в Астраханской области. Здесь проживает почти 50 тысяч человек. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с главой муниципалитета Дмитрием Курьяновым планы и итоги социально-экономического развития за 2024 год.

В районе активно развивается судостроение, реализуются инвестпроекты особой экономической зоны «Лотос». В прошлом году наримановские аграрии вырастили более 140 тысяч тонн овощей и картофеля, а также около двух тысяч тонн аквакультуры.

В 2024 году темп роста районного бюджета составил 116 %. Большая часть расходов направлена на социальную сферу. За четыре года в рамках нацпроекта «Образование» в районе появилось 15 «Точек роста». В посёлке Трусово открыли новую школу на 220 мест, капитально отремонтировали школу в городе Нариманов. Завершили капремонт детской поликлиники, а по народной программе партии «Единая Россия» и нацпроекту «Здравоохранение» медучреждения района закупили автотранспорт и современное оборудование. По нацпроекту «Культура» в Разночиновке открыли дом культуры, в Волжском и Бурунах для домов культуры приобрели новое музыкальное оборудование.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили пешеходные зоны в Старокучергановке и посёлке Буруны. В планах на этот год по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» – реконструкция парка в посёлке Прикаспийский, строительство футбольной площадки в селе Разночиновка. В рамках инициативного бюджетирования реализовали шесть проектов, в том числе установили детские площадки и привели в порядок спортивные объекты.

«Вам нужно активнее участвовать в новых национальных проектах. Это возможность получить дополнительные средства и направить их на повышение качества жизни людей», – подчеркнул губернатор Астраханской области.

Отопительный сезон 2024 года в Наримановском районе начался с серьёзной проблемы с тепловыми сетями. Ситуация была критичной, для решения потребовалось личное вмешательство губернатора Астраханской области. В 2024 году в своём обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил списать регионам 2/3 долга перед федеральным бюджетом. Глава государства поручил направить эти средства на развитие инфраструктуры и ЖКХ. По итогам масштабной работы, проделанной правительством региона и федеральным Минфином, более 6 млрд рублей выделят на реализацию инфраструктурных проектов в ближайшие пять лет. Из этой суммы 900 млн рублей направят на капремонт тепловых сетей в городе Нариманов. Глава района Дмитрий Курьянов отметил, что это позволит полностью восстановить коммунальную сферу.

Глава региона поинтересовался у Дмитрия Курьянова о причинах срыва сроков ремонта дороги по улице Комсомольская в селе Старокучергановка. Глава района пояснил, что работы начали вовремя, но приостановили из-за проблем с грунтовыми водами. После корректировки проекта нашли нового подрядчика. Объект планируют завершить до конца этого года.

Особое внимание в Наримановском районе уделяют поддержке участникам СВО и их родным. В 2024 году семьям бойцов безвозмездно передано 17 земельных участков для строительства жилья или ведения хозяйства.

Кроме этого, за год в зону боевых действий направлено свыше 60 тонн гуманитарной помощи: от продуктов и медикаментов до теплой одежды и снаряжения. Активно поддерживают бойцов школьники района. Дети регулярно отправляют защитникам рисунки и письма с благодарностью и пожеланиями скорейшего возвращения домой.